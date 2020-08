“Abbiamo perso contro un buon avversario”. Lo ha detto il tecnico del Bayer Leverkusen, Peter Bosz, dopo il ko con l’Inter nel quarto di Europa League. “Non siamo stati bravi nei primi 20 minuti – ammette il mister dei tedeschi – Poi siamo entrati meglio in partita e nella ripresa ho creduto potesse accadere qualcosa, anche se non abbiamo avuto occasioni di qualita’. E’ stata l’ultima partita per noi in questa stagione ed e’ deludente rimanere a mani vuote”.