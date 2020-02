Bottura: “Nella mia cucina porterei Lukaku perché parla sempre al plurale. E con Conte…”

Lo chef stellato Massimo Bottura è interistissimo e in occasione del derby lo ha raccontato in un’intervista per il Match Day Programme. «Ho una collezione incredibile di maglie nerazzurre ma quella di Ronaldo è quella alla quale sono più affezionato. Quando lo incontravo restavo senza fiato», ha detto.

Il primo derby? Ricordo facile: «Era il 1979 e mi porto quella doppietta di Beccalossi nel cuore. Come anche le trasferte in Europa nella stagione 1997-1998». E ritrova l’Inter anche nel suo mestiere: «Spesso durante la notte non dormo come l’allenatore che pensa alla formazione, ma io invece penso al mio menù degustazione, che sia in linea con l’immagine del nostro ristorante. C’è qualcosa in comune con Conte: entrambi pensiamo ad organizzare una squadra. Nel mio ristorante ci giochiamo la Champions ad ogni pranzo e ad ogni cena. Siamo ossessionati dalla qualità, non solo quella degli ingredienti, ma anche quella delle idee. La vera sfida è costruire un team che sia spinto dalla passione, che abbia la e scintilla negli occhi».

E poi ha aggiunto: «Nella mia cucina porterei subito Lukaku. Mi piace perché parla sempre al plurale, mette la squadra davanti all’ego.