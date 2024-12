«Non tutte le patologie, però, possono essere riscontrate. Certamente quanto accaduto non è dovuto all’inefficacia dei controlli preliminari, ma proprio per questo è

necessario per non dire fondamentale seguire una rigorosa periodicità dei controlli, perché il vero pericolo è dato dalle patologie intermittenti che non si manifestano costantemente. Per quanto riguarda Bove, però, è necessario attendere di sapere cosa è realmente successo: per salvare la vita ad un ragazzo è necessaria la velocità, brutta consigliera per fare delle valutazioni attendibili e serie», ha aggiunto.