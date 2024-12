Il pallone giocato dall'olandese, però, era uscito in fallo laterale, come dimostrano le immagini mostrate a Open VAR

