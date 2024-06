Simone Braglia, ex portiere, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'accordo tra Allegri e la Juve per evitare di intraprendere la battaglia legale per la fine del loro rapporto:

"Ci si è lasciati meglio, forse fa pensare che ci sia già una squadra pronta per far tornare in panchina Allegri. Chi c'è dietro? Forse il Bologna. Credo che troverebbe una squadra che comunque è in Champions e uno come lui credo possa portare quell'esperienza che serve in un contesto come questo. Allegri l'ho avuto come compagno di squadra e se dico certe cose è perché lo conosco. Ma rimane una mia idea".