Un'Italia da 10. Questo il titolo principale del Corriere dello Sport che parla di una giornata epocale a Coverciano dove ieri sono arrivati cinque numeri dieci doc: Totti, Del Piero, Antognoni, Rivera e Baggio come chiesto da Spalletti per supportare i giocatori della Nazionale. Questa sera per loro il test amichevole contro la Turchia di Calhanoglu.