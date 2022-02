Braglia: “Handanovic? Lentezza pachidermica, è stato poco reattivo sul primo gol”

L'ex portiere, intervistato da Tmw Radio, ha parlato della prestazione dell'Inter col Liverpool e delle colpe del portiere nerazzurro

"Sul primo gol è sembrato poco reattivo sul colpo di testa. Ha palesato una lentezza pachidermica, cosa che invece è sempre stato il suo punto di forza la reattività. Ha avuto diversi cali nella stagione, ha preso un gol ieri sera che forse si poteva evitabile ma il girone d'andata di Handanovic è stato altamente positivo. Lo si può incolpare per qualche gol, dove non è stato reattivo come in passato. Il ko in Champions può minare le sicurezze dell'Inter? Sicuramente il risultato negativo può incidere nella testa di un giocatore, anzi direi una serie, se aggiungiamo il ko nel derby. Può incidere, ma è strana una cosa: derby e Liverpool, e non solo, i cambi hanno fatto la differenza. C'è da ragionarci sopra. Forse non ha quella panchina così lunga che pensavamo avesse".