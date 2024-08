Dire di colmare il gap con l'Inter secondo me no. In questo momento secondo me nessuna squadra può colmare il gap con l'Inter, secondo me dipende sempre poi da loro, per l'amor del cielo. Ma secondo me i nerazzurri sono al di sopra di tutte le squadre, e c'è forse, forse, una sola squadra al momento che può ambire a insidiare l'Inter, ed è l'Atalanta, nonostante l'infortunio di Scamacca".