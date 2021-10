Braglia: “Inter? Fatico a vederla tra le prime quattro, non combatterà con Milan e Napoli”

L'ex portiere, intervistato da Tmw Radio, ha parlato dell'Inter di Inzaghi dopo la vittoria di ieri sera contro l'Empoli

"Le problematiche all'identificazione di una società ci sono. Una società si vede anche nel fare investimenti per la squadra, e qui non c'è. Non la vedo quindi capace di competere con Milan e Napoli. Faccio fatica a vederla tra le prime quattro".