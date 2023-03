Braglia: “Inter? Se arriva in finale, vince la Champions. Se fossi un dirigente…”

"Bisogna avere un certo criterio nel tabellone, soprattutto di valore in campo, per lo spettacolo. Sono per avere delle teste di serie".

"Se arriva in finale, per me vince la finale. E' una partita secca e che fai, lo mandi via? Una finale di Champions per la società è comunque importante e sarebbe giusto confermarlo, ma se fossi un dirigenti al di là di tutto non lo confermerei. Un allenatore che con questa squadra ha 18 punti di svantaggio dalla prima in Serie A...se vince la coppa lo confermerei".