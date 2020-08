Braglia: “Inter, buone chance per la finale: farebbe bene al calcio italiano. Conte e Handanovic…”

Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà per parlare delle possibilità dell’Inter di superare lo Shakhtar Dontesk in semifinale questa sera e raggiungere la finale di Europa League: “Ha buone chance. Credo che con Conte, che riesce a tenere testa alla società, possa raggiungere il risultato, che farebbe bene a tutto il calcio italiano. Credo che possa essere determinante Handanovic, che si sta riscoprendo come rendimento“.