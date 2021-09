Braglia: “La Juventus prende troppi gol. Non credo Allegri sia l’uomo giusto”

L'ex portiere Simone Braglia non è convinto di questa Juventus, al netto della vittoria bianconera di ieri a la Spezia

"Non c'è il giusto mix di giovani ed esperti che c'è nel Milan. Allegri è l'uomo giusto per ricostruire? Credo che abbia difficoltà, perché nelle vittorie passate più che l'allenatore ha vinto la società, che costruiva una squadra all'altezza. Di suo ha dato poco alle squadre che hanno vinto. I cavalli di ritorno poi non sono sempre vincenti. Anche lui ha sbagliato quando ha perso la finale di Champions col Real Madrid. Buon gestore, ma quando devi costruire forse non è la persona giusta".