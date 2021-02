Braida: “L’Inter è la squadra di Lukaku. Intorno a lui talento e organizzazione”

Le parole dell'ex direttore sportiva del Milan: "Era ora che il derby di Milano tornasse a contare per lo scudetto"

Ariedo Braida, storico ex direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sportin vista del derby di domenica: "L'Inter? Questa è la squadra di Lukaku, l'avevo detto subito un anno fa: quando in molti lo criticavano. Intorno a lui ci sono tanti talenti e un'ottima organizzazione di gioco. Mi fa piacere, peraltro, che si stiano mettendo in luce due azzurri come Barella e Bastoni. Era ora che il derby di Milano tornasse a contare per lo scudetto. Le prospettive tornano ad essere importanti, segno che si è lavorato bene negli ultimi tempi".