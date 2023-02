Braida: “Milan in crisi? Sono stupito. All’Inter toglierei quelli che segnano”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, ha parlato così del momento negativo del Milan in vista del derby: "Milan in crisi? La ricetta della verità non ce l'ha nessuno, stavano facendo bene, all'improvviso si è spenta la luce, chi è dentro conosce le problematiche. Chi toglierei all'Inter domenica? Quelli che fanno gol.