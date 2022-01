Brambati: “Allegri voleva Dzeko. Icardi? Più social che campo. L’Inter ha 4 punte, la Juve…”

Le parole dell'ex calciatore e ora procuratore, che svela un retroscena di mercato e confronta Inter e Juventus

Massimo Brambati , ex calciatore e ora procuratore, è intervenuto in collegamento sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà':

Juventus, forse serviva un altro tipo di scelta e non dare questa squadra a un gestore come Allegri?

"Allegri ha insistito per Dzeko già ad aprile ma gli è stato detto che poteva arrivare solo se andava via Ronaldo. Quando è andato via il portoghese ha avuto un testa a testa col presidente ma è stato in silenzio".