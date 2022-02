Brambati: “Inzaghi, ottimo lavoro. Derby decisivo? No, ma l’Inter ha 2 break-point”

Un derby non decisivo, ma che offre all'Inter comunque un'ottima possibilità di indirizzare il discorso scudetto

Un derby non decisivo, ma che offre all'Inter comunque un'ottima possibilità di indirizzare il discorso scudetto. Massimo Brambati, ospite di TMW Radio, fa le sue considerazioni in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Milan:

"Inzaghi è all'Inter da mesi, Pioli è da anni al Milan. Pioli ha fatto un lavoro straordinario, sia per la qualità degli uomini che aveva e che ha accresciuto. Inzaghi ha il merito di non aver spostato tanto equilibrio da una macchina che andava già fortissima e che gli aveva preparato Conte. Era un ambiente che non era abituato a vincere e non aveva la mentalità vincente, Antonio ha lavorato soprattutto su questo. Inzaghi è stato bravo a far andare questa macchina ancora a 200 all'ora".