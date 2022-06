Brambati: “Addii Inter? Dipende. Lautaro-Tottenham, il vice di Conte mi ha detto…”

Le rivelazioni dell'ex calciatore e ora agente e operatore di mercato sulle mosse dei nerazzurri in entrata e in uscita

Nel corso della trasmissione 'Maracanà' su TMW Radio, il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati ha parlato di Inter e non solo.

"Non mi risulta. Sono stato a cena con il secondo di Conte e mi ha detto che davanti sono contentissimi. Son è stato capocannoniere, c'è Kane e poi Kulusevski. Se si dovesse sfruttare qualcosa e Kane dovesse essere spostato per esigenze sue, allora tutto può essere. Per me l'Inter ha la questione Skriniar, che ha offerte, e forse un altro da vendere. Dipende comunque dalle richieste che uno ha".

In caso di sacrificio, meglio dare via un difensore o un attaccante? Intendiamo Skriniar o Lautaro:

"Loro ne devono vendere due, per me se arrivano le richieste giuste li vendono entrambi. Devono arrivare le offerte giuste. Skriniar e Bastoni sembravano incedibili, ecco invece che per uno è arrivata un'offerta importante. Se ne devi vendere due, tanto bene non stai. Antonello lo ha detto anche ieri, serve avere equilibrio nei conti. Zhang poi non può più portare i soldi dalla Cina e l'Inter si deve autofinanziare. Marotta in certe cose è bravissimo".