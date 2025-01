Le parole dell'ex calciatore: "Ora diventerà difficile per ADL gestire gli 80 mln che incasserà. Conte non glieli farà spendere tutti ma di sicuro vorrà qualcuno"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così dell'addio di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli: "Conte è stato super-sincero. Conte c'è rimasto malissimo per tutta la situazione, non se l'aspettava. E' incavolato anche con se stesso, perché il suo lavoro affinchè rimanesse è andato in fumo. Lui reputava Kvara un giocatore molto importante, indipendentemente dal giocatore che non stava facendo benissimo.