Brambati: “Inter? Per me è stata negativa. Col Barça doveva vincere. Con la squadra che ha…”

Massimo Brambati va controcorrente. Ai microfoni TMW Radio, ex calciatore e procuratore, non ha speso affatto belle parole per l'Inter , reduce dall'epico pareggio in casa del Barcellona:

"L'Inter ha sorpreso in negativo. L'Inter doveva vincere con quel Barcellona. Con la squadra che ha, gli avanti in Italia di quel tipo non ce li ha nessuno. L'Inter stava sopra al Napoli se le cose andavano come dovevano andare. Gli hanno preso Acerbi, Asllani, è tornato Lukaku, è una brutta squadra? Per me non c'è organico così in Italia".