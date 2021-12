Brambati: “Inter più attrezzata, Milan e Napoli non hanno azzannato. Io tifo…”

A TMW Radio, l’ex calciatore e agente Massimo Brambati ha parlato così dell’Inter di Simone Inzaghi e della corsa scudetto

A TMW Radio, l’ex calciatore e agente Massimo Brambati ha parlato così dell’Inter di Simone Inzaghi e della corsa scudetto: “Per me l’Inter è la squadra più attrezzata, anche come mentalità. Napoli e Milan, quando c’era da azzannare un po’, non lo hanno fatto. Io però tifo Atalanta”, le sue dichiarazioni. Domani ci saranno Milan-Salernitana alle 15, poi Roma-Inter alle 18 e Napoli-Atalanta alle 20.45. In campo dunque tutte le prime quattro del campionato.