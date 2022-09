Brambati: “Deluso dalla Juventus su Pogba. La proprietà è sparita”

Massimo Brambati, operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW di quanto sta accadendo in casa Juventus. Queste le sue considerazioni: "La dirigenza Juve. Mi ha deluso per l'ennesima volta, si sono verificate delle cose, non ultima l'operazione lampo di Pogba. Se hai un dirigente con le palle si operava il giorno dopo che si era fatto male. Magari il giocatore poteva decidere dove operarsi ma doveva fare quello che diceva la Juventus. Qui è mancata la società. In questo momento manca la proprietà, che è sparita dopo il flop della Superlega. Manca poi uno scouting vero, basti vedere cosa è successo con Kvaratskhelia. Lazio e Juventus potevano prenderlo e invece è stato valutato come non adatto.

Per questo credo che la dirigenza continui a navigare a vista e non stia ragionando in modo logico. Moggi come l'avrebbe gestita la questione Pogba? Lo avrebbe fato operare il giorno prima del suo infortunio. Fossi stato in Allegri avrei rinunciato a un milione di stipendio per prendere Pintus, ieri all'Inter e oggi al Real Madrid. Guardate quanti infortuni in meno ci sono ora lì. Lasciando stare Pogba, c'è qualcosa che non quadra sugli infortuni muscolari, che continuano anche quest'anno".