Brambati: “Gol Felipe Anderson, dormita Inter. Inzaghi in spogliatoio doveva…”

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato così del gol di Felipe Anderson in Lazio-Inter di sabato: "Mi sembra che Dimarco si sia rialzato subito poi. Un allenatore con le palle deve tornare negli spogliatoi e dire che hanno dormito, non ci si deve attaccare sempre a certe situazioni. Conte con i giocatori non commentava mai decisioni arbitrali, se la prendeva con il gruppo. Ed è così che si fa".