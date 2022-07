Brambati: “Dybala? Non l’ho più visto in forma. Juve, obiettivo scudetto”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha paelaro così del futuro di Paulo Dybala: "Sarebbe un colpo ad effetto per piazze come Roma e Napoli. Lo stesso problema che si sono fatte le altre sono anche per loro, il dubbio è lo stato fisico di questo calciatore, che abbiamo visto in difficoltà negli ultimi due anni. Non ho più visto un Dybala in forma, che riesce a puntare l'avversario e superarlo. Non so da cosa dipendano queste difficoltà, spendere tanti soldi per uno svincolato non è semplice ma come entusiasmo uno come lui farebbe tanto in certe piazze".