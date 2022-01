Brambati: “Dybala? Ha ragione Marotta: se va in scadenza va tenuto sotto controllo”

L'ex calciatore e agente ha parlato a Tmw Radio del futuro dell'attaccante argentino che potrebbe non rinnovare con la Juve

"Marotta dice bene, logico che se c'è un giocatore bravo in scadenza va controllato. Ma non ci sarà solo l'Inter, che se lo può permettere se darà via qualche giocatore e stipendio buono. Magari sotto traccia ci sono altre big sul calciatore. Io credo che Dybala sia un giocatore che dal punto di vista fisico non è quello di qualche anno fa, e va ricostruito sotto questo aspetto. Arrivabene non è del mestiere e ha sbagliato. Basta con questi giochini, perché poi se lo perdi a zero devi rispondere di questi giochini. Io credo che alla fine rimarrà alla Juve".