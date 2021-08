Brambati: “Dzeko aveva parlato con Allegri, intesa con la Juve. Poi l’Inter…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore a TMW dopo la seconda giornata di campionato e in vista delle ultime ore di calciomercato

A TMW Radio durante Maracanà, l’ex giocatore Massimo Brambati ha commentato così i temi del giorno e si è soffermato in particolare su Edin Dzeko: "Mi hanno raccontato un retroscena prima della gara tra Juventus-Empoli. C'era già un accordo tra la Juve e Dzeko prima che l'attaccante accettasse l'Inter logicamente. I bianconeri avevano capito che Ronaldo voleva andare via. Ma Dzeko ha aspettato, Ronaldo non trovava squadra e continuava a proporsi, poi il mercato cambia da giugno ad agosto. Dzeko aveva già parlato con Allegri, ma l'Inter si è fatta sotto e Dzeko dopo aver tentennato ha accettato perché i bianconeri non erano pronti. La Juve aveva Marotta, adesso ha Arrivabene, uno che è stato mandato via dalla Ferrari e non ha mai fatto calcio. Al livello dirigenziale manca una figura forte, non basta prendere uno degli allenatori più forti in circolazione".