Brambati: “Conte, niente alibi: scudetto o fallimento. Inter senza personalità, Lukaku mai decisivo”

L’ex calciatore e ora procuratore, Massimo Brambati, ha parlato durante la trasmissione ‘Maracanà‘ dell’Inter e dell’eliminazione in Champions League dopo il pari a reti inviolate contro lo Shakhtar Donetsk: “Conte ha detto una cosa giusta: è incredibile come in due partite con lo Shakhtar non solo non ha vinto ma non ha neanche fatto uno di gol. E’ sembrata una squadra molto limitata e credo che la qualificazione l’hanno ripersa ieri ma anche durante il cammino. Hanno giocato contro il peggior Real Madrid degli ultimi 20 anni, contro un Borussia che è stata la squadra più ostica, contro cui hai pure vinto in Germania e hai quasi rimesso le cose a posto. Non battere gli ucraini però è stato qualcosa d’incredibile”.

Conte ha poi polemizzato con Capello e Billò a Sky…

“Una giornalista fa una domanda differente. Io se vinco 5-0 ad agosto, non è detto che devo vincere 3-0 a dicembre. E’ stata una domanda stupida. Ora è obbligato a vincere lo Scudetto, altrimenti sarebbe un fallimento. Con Capello ci sono questioni che vengono da lontano”.

Perché fa così fatica in Europa?

“Questo è un gruppo privo di personalità. Per me Lukaku comunque non ha personalità. Lo ha voluto Conte ma al Manchester aveva fallito. E’ cresciuto all’Inter ma non può essere paragonato con chi ha vinto Palloni d’oro. Non è mai stato decisivo, anche lo scorso anno. Ha fatto tanti gol, sì, ma un conto è farne di una certa importanza. E lo abbiamo visto anche ieri, quando è stato decisivo al contrario sul colpo di testa di Sanchez. Non è scarso, è fortissimo, ma dire che è uno dei 5 attaccanti migliori al mondo aspetterei”.

Questa eliminazione può incidere sull’Inter?

“Spero positivamente. Ora dovrai concentrarti su un obiettivo solo, non calcolo neanche la Coppa Italia. Ora vincere lo Scudetto diventa un obiettivo imprescindibile. Ora non ha più alibi Conte. Credo ancora in difficoltà la Juve, non so se la vittoria di Barcellona sia stato un vero punto di svolta”.