Brambati: “Alla Juventus servirebbe Conte. Per me resta all’Inter al 50%”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato anche del futuro di Antonio Conte

"AI bianconeri in questo momento ci vorrebbe Conte, che ricostruisce tutto. Ci vorrebbe in questo momento più uno come lui che Allegri. Conte perché conosce l'ambiente, poi lo porti via a una tua rivale. Senza Conte, l'Inter andrebbe in confusione. Per me lui rimane al 50%, anche se ha un contratto".