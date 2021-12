Brambati: “Alla Juventus farebbe comodo uno come Icardi. Milan? Deve vincere”

Tra campionato e mercato, Massimo Brambati ha fatto il punto su Juventus e Milan dopo l'ultima giornata di Serie A

"E' una squadra che sta crescendo, ho sempre detto che si possono fare progetti ma poi devono diventare realtà e poi vittorie, che non vuol dire solo battere l'Empoli ma alzare un trofeo. Maldini ha detto che 'se c'è la possibilità di vincere, vinciamo'. Il Milan non può partire per competere. Ha fatto parecchi acquisti, il Milan deve vincere. Al tifoso non gliene frega del monte ingaggi, vuole che la squadra vinca".

"Dal punto di vista tecnico dico che alla Juve serve un giocatore con quelle caratteristiche, ma non so cosa è nelle testa di Allegri e nelle tasche della società. Arrivabene ha fatto capire che il mercato non poterà praticamente nulla. Comunque deve venire un giocatore importante in quel ruolo. Non so le condizioni di Icardi, spero la società lo sappia. Bisogna capire se ha le motivazioni giuste per fare la differenza".