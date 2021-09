Brambati: “Inter, calma con giudizi negativi: a Inzaghi serve tempo. La coincidenza…”

Le parole dell'ex calciatore e ora procuratore Massimo Brambati sull'Inter di Inzaghi dopo lo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk

Inter che non esce bene dal turno di Champions. Come mai questa differenza tra Serie A ed Europa?

"Bisogna andarci cauti con giudizi negativi, serve equilibrio. Conte ha fatto un lavoro straordinario, ora Inzaghi sta facendo il suo lavoro e gli servirà tempo. Non ci sono almeno tre giocatori importanti, come Lukaku, Hakimi ed Eriksen. Come mai una squadra che segna così tanti gol poi ne fa zero in Europa? Forse è una coincidenza, vedremo".