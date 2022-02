Brambati: “L’Inter con Conte avrebbe 10 punti in più. I nerazzurri hanno…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore e procuratore ha parlato della lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato della lotta scudetto. Secondo l'ex giocatore l'Inter è ancora la favorita per la vittoria finale. "E' stata vinta una gara che a quel punto sembrava finita. Io ho pensato che sarebbe finita in parità e invece il gol alla fine ha spostato l'inerzia forse del campionato. Credo però ancora che l'Inter abbia qualcosa in più. Il Napoli può andare solo in testa battendo il Milan, ma può succedere anche il contrario o sfruttare l'occasione l'Inter. L'Inter poi ha la rosa migliore e il calendario più agevole. Il Napoli però ha forse l'allenatore più esperto e questo può pesare nella corsa".