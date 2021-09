Brambati: “Conte-Inter, verità sull’addio. Cambi sbagliati? Si sapeva che Inzaghi…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore e procuratore a TMW sulla partita disputata dai nerazzurri in Champions col Real

Nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati per analizzare la prova dell'Inter di ieri in Champions League contro il Real Madrid: "Ieri l'Inter ha giocato benissimo il primo tempo, il Real non meritava di vincere. Ha perso dal punto di vista tecnico qualcosa, ma sul mercato si è comunque mossa bene. Dzeko e Correa sono comunque giocatori di notevole importanza, non era facile sostituire Lukaku. Gettare la croce addosso a Dzeko per questa sconfitta sia errato. C'è stata un po' di sfortuna. l'Inter è calata fisicamente nel secondo tempo e Ancelotti ha avuto il merito di mettere dentro due ragazzi che hanno fatto la differenza. Il pareggio sarebbe stato più giusto. L'Inter poi, di tutti i personaggi che ha perso, compreso Eriksen, ha perso un uomo come Oriali, che alla lunga peserà".