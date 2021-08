Brambati: “È ancora l’Inter di Conte. A chi esalta i nerazzurri dico che…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore a TMW sulla prima stagionale dei nerazzurri di Simone Inzaghi con il Genoa

A TMW Radio durante Maracanà, l’ex giocatore Massimo Brambati ha commentato così l’esordio stagionale dell’Inter di Simone Inzaghi: "Il giocatore che mi ha impressionato di più è Dybala, non me lo aspettavo così. Anche Abraham si è inserito benissimo. Su chi esalta l'Inter oggi dico che il Genoa è stato impresentabile, pieno zeppa di 2000, poi sicuramente ci sono i meriti dell'Inter che respira adesso nuova fiducia tra i giocatori. C'è e si vede ancora il lavoro di Conte, ma giudichiamola con una squadra dall'impegno probante. Inzaghi sarà e dovrà essere bravo a continuare quel percorso di Conte senza determinate pedine. Secondo me senza Conte, Lukaku e Hakimi sicuramente sarà un'altra squadra”.