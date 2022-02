Brambati: “Inter, derby da break point. Scudetto a portata di mano se…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del prossimo impegno di campionato dei nerazzurri

"Inzaghi è all'Inter da mesi, Pioli è da anni al Milan. Pioli ha fatto un lavoro straordinario, sia per la qualità degli uomini che aveva e che ha accresciuto. Inzaghi ha il merito di non aver spostato tanto equilibrio da una macchina che andava già fortissima e che gli aveva preparato Conte. Era un ambiente che non era abituato a vincere e non aveva la mentalità vincente, Antonio ha lavorato soprattutto su questo. Inzaghi è stato bravo a far andare questa macchina ancora a 200 all'ora. Purtroppo il Milan, e non so se è solo sfortuna, ha avuto troppe defezioni quest'anno".