Brambati: “L’Inter non può prendere tutti quei gol. Fiorentina, subito un sopruso”

La sfida di sabato sera del Franchi, con la vittoria nerazzurra arrivata in pieno recupero, continua a far discutere

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Credo che alla Fiorentina sia stato fatto un sopruso. È stato fatto un errore evidente, manca un rosso sul rigore dato a Bonaventura. Io ripeto: che ci sta a fare il VAR? Ormai è una buffonata. Il problema dell'Inter è che una squadra come quella non può prendere tutti quei gol. Vuol dire che c'è qualcosa che non va".