Brambati: “Inter, Inzaghi è il freno a mano. Le ultime quattro partite…”

"L'Inter è uscita dalla crisi? In quattro partite non puoi pensare di aver risolto tutto. Credo che i problemi siano stati altri e la squadra e l'organico sono da testa della classifica. Inzaghi per me è il freno a mano dell'Inter". A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato così Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.