Brambati: “Inter di Inzaghi meno forte di quella di Conte. La Juve senza CR7…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore a TMW sulla squadra di Simone Inzaghi in vista della gara col Verona di domani

A TMW Radio durante Maracanà, l’ex giocatore Massimo Brambati ha parlato così dell'Inter di Simone Inzaghi verso il match contro il Verona: "L'Inter ha costruito una squadra forte, ma non è la più forte perché c'è la Juve. E comunque ha perso qualcosa rispetto all'Inter di Conte. CR7? Io non credo andrà via. La Juventus senza Ronaldo la metto dietro all’Inter".