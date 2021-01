L’ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati ha parlato a Tmw Radio della sfida decisiva di domenica sera tra aInter e Juve:

“Fermare Ronaldo e Lukaku sarà decisivo. E Lukaku, che è fondamentale nel gioco di Conte. E’ fondamentale per la Juve la sfida, ma forse potrebbe pesare di più psicologicamente per l’Inter, che è da anni che non vince qualcosa. In più la Juve si è sì rinnovata, ma c’è gente comunque abituata a vincere. All’Inter ce n’è poca”.