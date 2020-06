Brambati: “Serie A campionato falsato. Inter sorpresa negativa: ieri una vittoria…”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto sullo frequenze di Radio Sportiva per parlare della Serie A al termine del 28° turno. “La sorpresa in negativo è l’Inter, non tanto dal punto di vista del gioco ma dei risultati. Anche ieri è stata una vittoria strappata con le unghie e con il Sassuolo 3 gol subiti sono tanti” le sue parole.

Brambati ha poi aggiunto: “Siamo tutti contenti che si sia ripreso a giocare ma è un campionato falsato: gli atleti sono stati fermi 3 mesi, manca il pubblico, fa caldo e chi ha gli organici più completi sono avvantaggiati”.