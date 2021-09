Brambati: “Inter in pole per lo scudetto, poi il Napoli. Juve fuori dalla corsa”

A TMW Radio durante Maracanà, l’ex giocatore ha commentato così i temi del giorno e si è soffermato in particolare sulla corsa scudetto

A TMW Radio durante Maracanà, l’ex giocatore Massimo Brambati ha commentato così i temi del giorno e si è soffermato in particolare sulla corsa scudetto: "Metto in prima fila l'Inter, poi subito dietro Napoli, che vedo molto bene, poi Lazio, poi una tra Atalanta, Milan e Roma, la Juve la metto fuori". Sulla Juve e in particolare su Allegri, Brambati ha aggiunto: "Deve tornare la mentalità vincente che aveva saputo rinforzare Allegri. Ha trovato le macerie dopo questi due anni, non solo dal punto di vista fisico ma della mentalità".