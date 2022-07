Brambati: “Inter ha bisogno di vendere Skriniar o no? Bastoni ha puntato i piedi”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha fatto una valutazione sul mercato dell'Inter. "Bremer? Bisogna capire se l'eventuale cessione di Skriniar sia dovuta o sia una cessione per una cifra che è meglio accettare. Ha bisogno di vendere Skriniar o no? Questo ancora non ho capito. Bastoni qualcuno lo ha chiesto e l'Inter si è seduta per valutare. E' stato il Tottenham a sondare il terreno. Il giocatore però ha puntato i piedi perché non voleva partire".