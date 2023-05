Brambati: “Inter, sorteggio Champions favorevole. Non doveva finire a -20 dal Napoli”

L'ex calciatore e procuratore ha detto la sua sui nerazzurri in vista del derby di ritorno che vale la finale di Istanbul

Massimo Brambati, intervenuti ai microfoni di "Maracanà" su TMW Radio, ha detto la sua sull'Inter alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan : "Era prima che l'Inter con quell'organico non andava a regime giusto. Ora sì invece. Ha fatto 7 vittorie, con un sorteggio Champions molto favorevole. L'Inter ha avuto sempre un organico all'altezza, che non doveva finire a 20 punti dal Napoli".

"Pioli ha fatto un lavoro straordinario, è riuscito ad arrivare a un traguardo impensabile lo scorso anno, metterei in discussione chi gli ha fatto le ultime campagne acquisti. Kalulu se l'è inventato lui centrale, è stato perso Kessiè, sono stati persi 35 milioni per un calciatore che è stato un fantasma, ossia De Keteleaere. Gli altri mi sembrano giocatori che lasciano il tempo che trovano. Ibra poi ha occupato un posto. In panchina Pioli tra gli attaccanti vede Messias e Rebic, Inzaghi Lukaku e Correa. Le differenze sono sostanziali".