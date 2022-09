Brambati: “Inter, Zhang responsabile dell’incertezza. Fece sognare Messi e poi…”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento de "Il Tackle" di Massimo Brambati. Queste le sue considerazioni a proposito del momento dell'Inter: "E' Zhang il maggior responsabile di tutta questa incertezza che avvolge la squadra e l'allenatore. L'incertezza rende precaria la situazione di tutti, questo presidente non è mai stato chiaro, non lo è stato già ai tempi di Spalletti ma anche con Conte. Addirittura fece sognare Messi per poi andare ad elemosinare tre stipendi ai giocatori. la cessione continua a non avvenire e l'incertezza societaria si sta riflettendo su tecnico, staff, calciatori e ambiente. Scriteriato non cedere Skriniar al PSG, ora rischi seriamente di perderlo a zero. Con la cessione era possibile, se non Bremer, quantomeno arrivare a Milenkovic e incassare una buona cifra. Ha messo in difficoltà i suoi dirigenti così. Non si capiscono le sue intenzioni, è una situazione da chiarire. Quando ho letto il comunicato della Curva Nord, ho detto che mi associo".