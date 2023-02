Brambati: “A Inzaghi manca qualcosa. C’era bisogno di rinnovare già lo scorso anno?”

"E' logico che la scelta di Inzaghi sia stata fatta da Marotta e dallo staff dirigenziale ed è logico che lo difenda. Inzaghi è un buonissimo allenatore, ma bisogna capire quanto sia buono, perché ce ne sono alcuni buoni per allenare certe squadre, altri per altro tipo di squadre. Io ricordo sempre una cosa: per paragonare i tecnici non dobbiamo paragonare le rose ma il momento in cui arrivi in una società o squadra. Spalletti ha riportato l'Inter in Champions, poi Conte ha fatto lo step ulteriore. A questo allenatore per me manca quel qualcosa per renderlo un vincente. Coppa Italia o Supercoppa sono veramente poca cosa. In campionato ci vuole più concentrazione e voglia di arrivare".