Brambati: “Inzaghi? Forse non regge certe pressioni. Inter, la proprietà…”

Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del difficile inizio di stagione dell'Inter: "Credo che nel colloquio sia stata fatta un'ingerenza tecnica. All'Inter la proprietà ogni tre per due è in vendita e tutto questo non rasserena l'ambiente, ma anche tecnico e squadra. Per me non è crisi ma uno avvio stentato, ma ci ha messo del suo l'allenatore. Forse il tecnico non riesce a sopportare certe pressioni, anche societarie, che poi lo mandano in confusione. Conte il secondo anno ci fu una crisi societaria, si prese carico di responsabilità non sue, trascinando il gruppo alla vittoria. Ci sono allenatori che sopportano certe pressione perché sono abituati o ce l'hanno nel dna, altri che non ce la fanno. A volte Inzaghi lo abbiamo visto in confusione".