Brambati: “Milan quest’anno deve vincere lo scudetto. Inzaghi all’Inter sapeva…”

L'ex calciatore e ora agente ha parlato a Tmw Radio del lavoro fin qui svolto dalle big del nostro campionato

"6 ad Allegri. A Sarri 6, a Mourinho 5. A Sarri perché è ancora in lotta par un obiettivo stagionale, poi è arrivato in un posto dopo 5 anni di Inzaghi, con un parco giocatori che è praticamente lo stesso. Sarri poi è l'unico che ha battuto l'Inter. La Roma si aspettava la svolta da Mourinho, doveva essere l'uomo in più invece per me è stato l'uomo in meno, ha tolto qualcosa. Non si è mai visto uno straccio del suo lavoro, neanche su un singolo giocatore. Anche dal punto di vista della dialettica ha perso, ha fatto delle brutte figure".