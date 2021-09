Brambati: “Italia? Non bello il pareggio in casa. Con la Svizzera partita delicata”

L'ex calciatore, ora procuratore, Massimo Brambati ha commentato a Tmw Radio la gara dell'Italia con la Bulgaria

"Non mi aspettavo il pareggio, ma credo nessuno. C'è tempo per rimediare, ma in casa è un pareggio non bello. Devo dire però che l'Italia le occasioni le ha avute, è stata anche sfortunata. Non credo nell'appagamento, ma sei passato dal giocarti l'Europeo a una qualificazione ai Mondiali contro una squadra modesta. C'è tempo per rimediare, ma la trasferta in Svizzera diventa delicata. Non dovessi fare risultato lì, si complica il cammino".