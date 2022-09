Brambati: “Italia? Drammatico non andare ai Mondiali. Quando la guardo…”

Massimo Brambati, ospite di TMW, ha parlato anche dell'Italia di Roberto Mancini, reduce dalla vittoria contro l'Ungheria in Nations League. Queste le sue considerazioni sugli azzurri: "Ogni volta che la guardo penso alla mancata qualificazione ai Mondiali, che credo sia qualcosa di drammatico. La Federazione? Ha grandi responsabilità, mi ricordo dopo il mancato Mondiale di Russia ci fu una rifondazione. I giocatori? Forse hanno preso sotto gamba l'impegno dopo la vittoria dell'Europeo. Il mio rammarico è non vedere la Nazionale in un Mondiale. La qualità per passare con Svizzera e Macedonia ce l'avevamo. Non saprei a chi dare responsabilità oggi però".