Brambati: “Juve? Allegri credeva nello scudetto. Quando gli fa comodo…”

Il punto di vista dell'ex calciatore e operatore di mercato sul percorso dei bianconeri

Però non dimentichiamoci che a inizio stagione c'era lui in panchina e non poteva perdere in casa con l'Empoli, pareggiare on l'Udinese o perdere col assuolo. bastava portare a casa queste per essere lì. Si dovrebbe ricordare Allegri che Sarri è andato via dopo aver vinto lo Scudetto, Pirlo dopo una Coppa Italia. O vinci o rischi alla Juve. Ha detto bene, quando vince la Juve la Coppa Italia non conta niente, quando non la vince è un obiettivo mancato".