Brambati: “La Juve aveva in mano Dzeko, sarebbe stato fondamentale”

L'ex calciatore e agente Massimo Brambati ha parlato dei problemi della Juve e del duello al vertice tra Inter e Milan

"Oggi Dzeko sarebbe fondamentale per la Juve. E ce l'avevano in mano. Non ho parlato di giocatori da 60 milioni, ma è vero che la Juve non ha giocatori da Juventus. Per me Arthur per esempio non lo è. Ci sono poi giocatori che devono crescere, vedi Kulusevski. Con Dzeko avrebbe più punti ora? Credo di sì. L'Inter ha quei punti perché ha quattro attaccanti che determinano".