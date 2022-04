Brambati: “Juve-Inter? Per me quello non è rigore, io sarei impazzito”

Le parole dell'ex calciatore: "Scudetto? La squadra che mi convince meno è l’Inter, anche se per la rosa è la più forte"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha detto la sua su quanto accaduto ieri sera in Juventus-Inter: "Non penso che quello di ieri sia rigore, se avessero dato quel rigore contro di me sarei impazzito. Il metro di giudizio non mi sembra sempre uguale. Se fosse rigore quello dell'Inter sarebbe rigore anche quello su Zakaria. Poi su quello di Zakaria c’è un discorso da fare, è un errore troppo evidente perchè mi chiedo come sia possibile che il Var non abbia avvisato che era dentro l'area".